Відеоігри впливають на поведінку людини - психологи

На думку фахівців, деякі ігри здатні зменшувати ступінь самоконтролю. Щоб перевірити це, вчені зібрали 194 добровольців, попросивши їх взяти участь у двох експериментах.

В рамках першого вимагалося протягом 5 хвилин пограти за Супермена (позитивна роль) або за Волан-де-Морта (негативний персонаж). Також був нейтральний персонаж, представлений у вигляді звичайного кола.

Незалежний експеримент довів: активна гра сильно впливає на поведінку в реальному світі. Якщо дивитися за грою, подібний ефект не спостерігався. Примітно: зміни у поведінці відбуваються, хоча самі учасники говорять про незначну ідентифікацію себе з героями ігор.

Меддэйли