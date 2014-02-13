У прикордонній з Україною області Росії зафіксовано спалах АЧС

У прикордонній з Україною області Росії зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ.

«Генетичний матеріал збудника АЧС виділено 12 лютого Ростовською обласною ветеринарною лабораторією при дослідженні патологічного матеріалу, відібраного від загиблого дикого кабана, виявленого на території «Ростовського державного дослідного мисливського господарства, Каменський район Ростовської області», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що раніше на території Каменського району Ростовської області спалахів АЧС не реєструвалося.

При цьому наголошується, що вказаний район межує з «неблагополучною» щодо АЧС Луганською областю України.

За даними Россільгоспнагляду, в 2014 році на території РФ станом на 10 лютого зафіксовано шість спалахів АЧС – у Волгоградській, Брянській, Калузькій, Московській, Ростовській і Тульській областях.

У 2013 році в Росії зафіксовано більш як 60 осередків АЧС. Також відзначалися спалахи цього захворювання в Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в приватному господарстві в селі Давидо-Микільське було зафіксовано загибель тварини від АЧС. До цього, 6 січня, вірус АСЧ було виявлено в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано в тушці дикого кабана. Заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської області запровадили Росія і Білорусь. Тоді знищенню підлягало більш як 100 свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.