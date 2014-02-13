Спеція орегано знезаражує їжу

Спеція орегано (материнка) містить один корисний інгредієнт, здатний захистити від харчової інфекції. Йдеться про сполуку карвакрол. Це ефективний засіб проти норовірусу, пише Meddaily.ru.

Сполука позбавляє вірус його захисної білкової оболонки, що полегшує завдання знищення. Доктор Келлі Брайт з Університету Арізони підкреслює: сполуку можна використовувати при обробці продуктів харчування або в якості санітайзера широкої дії разом з іншими протимікробними засобами.

Експерименти довели, що карвакрол безпосередньо впливає на капсулу вірусу, що складається зі щільних білків. Капсула захищає вірусний генетичний матеріал. Так як вплив тільки поверхневий, навряд чи сполука викличе розвиток стійкості. Потім, вона безпечна, не шкодить іншим поверхням і людині. Велика концентрація карвакрола хоча і нетоксична, але здатна викликати свербіння і оніміння язика.