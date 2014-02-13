Музика активує ті ж ділянки мозку, що й математика

Математика активує ті ж ділянки мозку, що і музика, з'ясували британські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Frontiers in Human Neuroscience, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вони дійшли в ході дослідження, учасники якого вирішували математичні рівняння, а також слухали музику.

Всі вони піддалися процедурі магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Зокрема, дослідники зареєстрували активність у медіальній орбіто-фронтальній корі головного мозку під час вирішення математичних завдань, як і під час прослуховування музики.