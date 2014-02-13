Надмірне вживання брокколі порушує роботу щитовидної залози

Капуста брокколі вважається лідером за корисними властивостями серед овочів. Вона містить антиоксиданти, має протизапальні властивості, до того ж здатна зменшити ризик раку грудей і раку яєчників, захистити від багатьох інших типів раку. Те ж саме стосується й інших видів зелених овочів: листового салату, капусти Кале, брюссельської капусти, пише Zdr.ru.

Але якщо вживати в їжу зелені овочі сімейства хрестоцвітних дуже часто, це може зашкодити здоров'ю. Дієтологи і фахівці з харчування вважають, що вживання зелених листових овочів може призвести до гіпофункції щитовидної залози. Гіпофункція або гіпотиреоз, недостатня функція щитовидної залози - це стан, при якому організму не вистачає гормонів щитовидної залози, а вони регулюють майже всі аспекти обміну речовин у дорослих, а у підлітків відповідають за нормальний ріст і настання вчасного статевого дозрівання.

Професор дієтології та харчування в Гарвардській школі охорони здоров'я населення Тереза Фунг пояснила в інтерв'ю агентству WBUR: «Нормальна кількість уживаних у їжу зелених овочів не являють собою проблему. Шкідливий ефект для щитовидної залози приносить величезна доза, а не будь-яке вживання зелених овочів. Якщо у людини вже є гіпотиреоз, або вона приймає препарати для корекції роботи щитовидної залози, потрібно порадитися з лікарем: чи можна їсти хрестоцвіті, різноманітну капусту? Але і в цьому випадку трохи салату, кілька порцій на тиждень, не повинні зашкодити».