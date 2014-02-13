Надмірне вживання брокколі порушує роботу щитовидної залози
Дієтологи вважають, що вживання зелених листових овочів може призвести до гіпофункції щитовидної залози
Капуста брокколі вважається лідером за корисними властивостями серед овочів. Вона містить антиоксиданти, має протизапальні властивості, до того ж здатна зменшити ризик раку грудей і раку яєчників, захистити від багатьох інших типів раку. Те ж саме стосується й інших видів зелених овочів: листового салату, капусти Кале, брюссельської капусти, пише Zdr.ru.
Але якщо вживати в їжу зелені овочі сімейства хрестоцвітних дуже часто, це може зашкодити здоров'ю. Дієтологи і фахівці з харчування вважають, що вживання зелених листових овочів може призвести до гіпофункції щитовидної залози. Гіпофункція або гіпотиреоз, недостатня функція щитовидної залози - це стан, при якому організму не вистачає гормонів щитовидної залози, а вони регулюють майже всі аспекти обміну речовин у дорослих, а у підлітків відповідають за нормальний ріст і настання вчасного статевого дозрівання.
Професор дієтології та харчування в Гарвардській школі охорони здоров'я населення Тереза Фунг пояснила в інтерв'ю агентству WBUR: «Нормальна кількість уживаних у їжу зелених овочів не являють собою проблему. Шкідливий ефект для щитовидної залози приносить величезна доза, а не будь-яке вживання зелених овочів. Якщо у людини вже є гіпотиреоз, або вона приймає препарати для корекції роботи щитовидної залози, потрібно порадитися з лікарем: чи можна їсти хрестоцвіті, різноманітну капусту? Але і в цьому випадку трохи салату, кілька порцій на тиждень, не повинні зашкодити».