Ідеальний час для споживання кави

Біологічно організм найбільш чутливий до впливу кофеїну лише через кілька годин після пробудження, - вважають американські нейробіологи, пише Zdr.ru.

«Максимальний ефект кофеїну досягається при взаємодії цієї речовини з гормоном кортизолом, що регулює біологічний годинник людини," - пояснює Стівен Міллер, нейробіолог з Університету Меріленду (США).

Приблизно з 7 до 9 ранку вироблення кортизолу знаходиться на піку, завдяки цьому ми прокидаємося і здатні з ранку усвідомлено діяти. Якщо пити каву відразу після пробудження, коли рівень кортизолу в організмі і так досить високий, розвивається толерантність до кофеїну, ефективність його впливу знижується. Таким чином, з часом вам потрібно все більше і більше підбадьорливого напою, щоб прокинутися.

Через годину-дві після пробудження рівень кортизолу в організмі починає знижуватися, і тоді кава прийде на допомогу (з 9:30 до 11:30 ранку). Випита в цей час або трохи пізніше чашка кави здатна підвищити вироблення кортизолу, змушуючи нас знову прокинутися.