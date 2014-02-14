Шипшина містить в собі потужне знеболювальне

Датські вчені створили препарат з екстракту шипшини. Його основне призначення - зменшення болю при остеоартриті. Дане захворювання значно обмежує рухи людини. Екстракт може виконати поставлене завдання на 90%, пише Meddaily.ru з посиланням на Zee News. Таблетки особливо ефективні, якщо у людини болять руки.

Отже, препарат зроблений на основі спеціально виділеної сполуки. Активну сполуку виділили з висушеної шипшини з допомогою особливого запатентованого методу. Сполука зменшує ниючі болі (показник успішності - 9 з 10). Поки що її перевірили тільки на 30 добровольцях.

Дослідження, проведене Копенгагенським університетом, дозволило встановити: засіб полегшував симптоми остеоартриту протягом доби, і люди з цим розладом на одну третину рідше використовували стандартні знеболюючі. Відомо: в шипшині багато вітаміну С і лікопіну. Це потужні антиоксиданти, які знижують рівень холестерину і запалення.