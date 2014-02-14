Парламент Бельгії ухвалив закон про дитячу евтаназію

Бельгійський парламент після голосування в нижній палаті сьогодні прийняв спірний законопроект про евтаназію для неповнолітніх невиліковно хворих.

«За» виступили 86 депутатів Палати представників, «проти» - 44, 12 утрималися, повідомляє РІА «Новости».

Раніше цей законопроект отримав підтримку верхньої палати - Сенату. Тепер його має підписати король, через 10 днів після публікації в офіційному виданні королівства він набуде чинності.

Відповідно до законопроекту, невиліковно хворі неповнолітні пацієнти можуть попросити про евтаназію в разі, якщо їхня біль нестерпна і немає способів її полегшення, а їхня хвороба, за прогнозами лікарів, призведе найближчим часом до летального результату. Це може бути схвалено лікуючим лікарем з письмової згоди батьків.

У 2002 році в Бельгії була введена евтаназія для дорослих. На думку прихильників дитячої евтаназії - соціалістів, "зелених" і реформатів - новий закон дозволить невиліковно хворим неповнолітнім користуватися тими ж правами, що й дорослим, і вмирати "гідно".

Противники, в тому числі, християнські демократи, відзначають, що запиту на цю законодавчу ініціативу не надходило ні від населення, ні від фахівців, і ніякої необхідності в ній немає. Крім того, "проти" проголосували депутати, обурені відсутністю мінімальної вікової планки, починаючи з якої діти можуть самі приймати рішення про власну смерть.