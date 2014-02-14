Ті, хто живе у щасливому шлюбі сваряться сильніше за інші пари, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Journal of Social and Personal Relationships, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вони дійшли в ході дослідження, в якому взяли участь 743 гетеросексуальні пари.

Дослідникам вдалося встановити, що ті з них, що вважали, що живуть щасливо, коли діло доходило до сварок і розбіжностей, лаялися набагато сильніше, ніж ті, хто оцінював свої стосунки набагато скромніше.