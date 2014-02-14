Депресія вражає тих, хто неправильно спить

Депресію викликає безліч факторів. Як зрозуміти, що більше впливає на захворювання, гени, отримані від батьків, або спосіб життя і навколишнє середовище? Для вирішення подібних проблем дослідники працюють з парами близнюків. Порівнюючи їх один з одним, можна розрахувати відносний внесок генетики і умов життя у формування того чи іншого захворювання, пише Zdr.ru.

Саме такий метод дозволив дослідникам з Вашингтонського медичного центру з вивчення сну в Сіетлі вивчити зв'язок між депресією і режимом дня. Вони досліджували 894 дорослих близнецових пар, з яких 600 пар були однояйцовими, тобто генетично ідентичними близнюками. Тривалість сну, звички, пов'язані зі сном, історія клінічно підтвердженої депресії і симптоми депресії визначалися для кожного близнюка за спеціально розробленими шкалами.

Виявилося, що люди, які сплять щодня по 5 годин, виявлялися більш схильні до впливу генетичних факторів, пов'язаних з депресією. Якщо у них був брат-близнюк, який страждає від депресії, то їх власна ймовірність потрапити у вир емоційного розладу становила 53%. Такий же ефект спостерігався і для людей, що спали по 10 годин на добу: якщо один з пари близнюків захворів депресією, то другому депресія загрожувала з імовірністю 49%.

Фізіологічні механізми цього процесу ще не вивчені до кінця. Але вже можна з упевненістю сказати, що генетична схильність до депресії посилюється у разі невідповідної тривалості сну. А значить, щоб бути щасливими і успішними, потрібно дотримуватися режиму дня!