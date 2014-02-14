Ризик серцевих захворювань нижчий у давно одружених пар

В мові і культурі місце проживання любові - це серце людини. Ми говоримо: «серце болить за нього», «розбите серце». А як медики пов'язують здоров'я серця і судин з почуттям любові? Багато досліджень свідчать про те, як стосунки і шлюб сприяють подовженню тривалості життя у чоловіків, наприклад. Всі вони говорять про позитивні зміни в порівнянні з самотністю. Однак будь-які довгі взаємини приносять не тільки задоволення, але і розчарування на певному етапі, пише Zdr.ru.

Проаналізувати вплив на серце складнощів у стосунках взялася команда дослідників з Університету Юти в Солт-Лейк-Сіті. В їх дослідженнях взяли участь 136 одружених пар. Психологічна частина дослідження складалася з декількох опитувань. Учасники оцінювали, якою мірою партнер готовий підтримати їх у важкій життєвій ситуації, проявити розуміння, дати пораду, виконати прохання. В залежності від відповідей, оцінювалася загальна задоволеність шлюбом. Додатково всі учасники проходили велике медичне обстеження, в тому числі комп'ютерну томографію.

Одружені пари, вибрані для участі у середньому були разом по 36 років. Серед учасників не було повністю незадоволених: шлюби, які приносять тільки неприємності, довго не тримаються. Так що порівняння йшло між групою задоволених людей, що сприймають партнера позитивно - і людьми, які постійно амбівалентно сприймають подружжя, тобто розуміють, що він приносить як допомогу і радість, так і часом засмучення і розчарування.

Виявилося, що у тих, хто наче був одночасно задоволений і незадоволений чоловіком, на комп'ютерній томографії видно відкладання кальцію в судинах - кальцифікація артерій. Причому максимальним показник був в парах, в яких обидва виявляли амбівалентне сприйняття партнера.

Відкладення кальцію - це ознака утворення атеросклеротичних бляшок в судинах, крім того, стінки судини гірше розтягуються, стають жорсткими і нееластичними, можуть рватися. Коли кальцій відкладається на стінках коронарних судин, що живлять саме серце, воно починає гірше працювати. Зменшується об'єм крові, одночасно підвищується ризик гіпертонії.

Як уникнути озлоблення на рівні стосунків і на рівні судин, що живлять серце? Щоб досягти довготривалого здоров'я в парі, треба навчитися хвалити один одного. Якщо у виникаючих проблемах знайти спосіб по-новому підтримати один одного, це стане точкою нового зростання стосунків. І судини будуть в порядку!