Інфекції, перенесені мамою під час вагітності, призводять до гіперактивності дитини

Група дослідників з Університету Джонса Хопкінса на чолі з доктором Іриною Бард (Irina Burd) провели експеримент на мишах і з'ясували, що інфекції, перенесені під час вагітності, позначаються на здоров'я потомства. Хвороби приводили до гіперактивації материнського імунітету, у потомства таких тварин були зафіксовані відхилення в роботі головного мозку.

Дослідники вводили вагітним мишам ліпополісахарид, що дозволяло змоделювати процес розвитку бактеріальної інфекції у тварин і спостерігати за розвитком ембріонів в умовах гіперактивації імунної системи. Контрольній групі мишей вводили фізіологічний розчин.

Моторика у мишей, що з'явилися на світ у самок з експериментальної групи, була розвинена набагато гірше, ніж у потомства самок з контрольної групи. Також у тварин спостерігалася гіперактивність, яка зберігалася і через два місяці після народження, коли моторика суттєво покращилася.

Автори виявили, що гіпокамп, частина головного мозку, відповідальна за пам'ять і орієнтацію в просторі, була меншою, ніж у самців, що розвивалися в лоні матерів, імунітет яких був підвищений. Також в головному мозку таких самців було виявлено підвищену кількість макрофагів, відсутніх у потомства мишей з контрольної групи.

Дослідники відзначають, що інфекції, перенесені матір'ю в період з 18 по 32 тиждень вагітності або хронічне запалення, можуть призвести до серйозних наслідків, зреалізований в порушення розвитку головного мозку плоду. Проте поки залишається неясним, чому ембріони чоловічої та жіночої статі по-різному реагують на материнську інфекцію в процесі вагітності.

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