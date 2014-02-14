При стресі мозок сам себе підштовхує до хвороб і зниження когнітивних здібностей

Хронічний стрес призводить до серйозних змін в мозку, що пояснює, чому деякі страждають від постійного стресу і більше схильні до психічних відхилень типу тривожності і розладів настрою, пише Меддэйли.

Отже, стрес призводить до активного вироблення клітин, що виробляють мієлін (оболонку для нейронів), і до зниження кількості нейронів. У результаті відзначається надлишок мієліну (білої речовини) в окремих ділянках мозку. Це порушує зв'язок частин мозку і загальний баланс.

Вчені сфокусувалися на дослідженні нервових стовбурових клітин в гіпокампі дорослих щурів. Раніше вважалося, що ці клітини, дорослішаючи, перетворюються лише в тип гліальних клітин - астроцити. Але хронічний стрес змушував клітини перетворюватися в інший тип клітин - в олігодендроцити, які виробляють мієлін. Подібні зміни загрожують виникненням психічних проблем у подальшому.

Олігодендроцити також допомагають утворювати синапси (місця зв'язку клітин) і контролювати ріст аксонів, складових цих зв'язків. Так як хронічний стрес зменшує кількість стовбурових клітин, які перетворюються в дорослі нейрони, даний факт може негативно позначитися на навчанні і пам'яті.