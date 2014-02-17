По вушній сірці можна діагностувати серйозні розлади

Сірка - суміш виділень потових і сальних залоз. Сірка затримує пил, бактерії і невеликі предмети, не даючи їм проникати в вухо. Також сірка чудово захищає від води, що потрапила у вушний прохід, пише Meddaily.ru з посиланням на Medical News Today.

Центр Монелл з'ясував: варіації в гені ABCC11 пов'язані з тим, якої якості сірка буде у людини, суха або більш волога. Цей же ген відповідає за запах, який виділяється від пахвами. А цей запах несе з собою величезну кількість інформації, включаючи стать, сексуальну орієнтацію, стан здоров'я. Ось і вушна сірка може містити ту ж інформацію.

Зокрема, фахівці вирішили перевірити, чи є можливість знайти в сірці характерні для кожної етнічної групи особливості. Вчені зібрали зразки сірки у 16 добровольців (8 осіб мали європейське походження, а 8 були зі Східної Азії). Зразки нагрівали протягом 30 хвилин. При нагріванні сірка починала вивільняти леткі органічні сполуки.

Це ароматичні молекули, які можна досліджувати за допомогою особливого методу газової хроматографії. У зразках знайшли 12 різних видів летючих сполук. Але їх концентрація сильно різнилася в залежності від етнічної приналежності. Наприклад, у чоловіків з європейськими коренями відзначалася підвищена концентрація 11 сполук. У азіатів, як і в американських індіанців, концентрація нижча, у них сірка сухіша, а запах з пахв слабкіший.

Взагалі саме по сірці можна діагностувати серйозні розлади обміну - лейциноз і алкаптонурію - до того, як їх виявлять по крові або сечі. До речі, ген ABCC11 також пов'язаний з раком грудей. За словами японських вчених, вушна сірка і запах з пахв підкаже, кому з жінок з цим геном, загрожує рак.