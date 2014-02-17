Курс потужних антибіотиків може призвести до ожиріння

Виявляється, антибіотики можуть не тільки повбивати корисну мікрофлору і викликати алергію, але і довести до ожиріння. Здавалося б, який зв'язок між пігулками від застуди і зайвими кіло? Як з'ясувалося прямий. Фахівці з Університету Нью-Йорка довели, що мікрофлора в нашому травному тракті, що відповідає за засвоєння корисних речовин, заодно контролює всмоктування жирів. Ця мікрофлора, крім усього іншого, попереджає розвиток ожиріння. А антибіотики її неабияк "проріджують", пише Комсомольська правда в Україні.

Дослідження вже підкріплені дослідами на лабораторних мишках. Ті гризуни, яким кололи антибіотики навіть короткими курсами, але після не давали засобів для відновлення мікрофлори, набирали вагу.

А датські вчені встановили, що діти, які отримували великі дози антибіотиків протягом перших шести місяців життя, були більш схильні до повноти протягом наступних 7 років.

Але, зрозуміло, є стану, коли без курсу антибіотиків не обійтися: та ж пневмонія, запалення нирок і маса інших хвороб. Головне, не зловживати цими ліками, не призначати їх собі самостійно при будь-якій застуді.