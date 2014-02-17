Діти, які живуть біля фаст-фудів, частіше страждають від ожиріння

Діти, які живуть біля ресторанів швидкого харчування, частіше страждають від ожиріння, з'ясували британські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Health and Place, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження серед дітей, що живуть в декількох великих містах Великобританії.

Їм вдалося встановити, що до 45% дітей, які живуть неподалік від точок з фастфудом, страждають від надмірної ваги.

Більше того, виявилося, що 70% з числа тих, які страждають від ожиріння дітей продовжують відчувати проблеми подібного роду протягом усього подальшого життя.