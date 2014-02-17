Фруктовий сік шкідливий, як і солодкі газовані напої

Вчені з університету Глазго попереджають, що вживання фруктових соків може негативно позначитися на здоров'ї в тій же мірі, що і пиття підсолоджених напоїв, так як і ті, й інші містять приблизно однакову кількість цукру. Згідно статті, опублікованій в журналі The Lancet Diabetes and Endocrinology, пише Medportal.ru, у день рекомендується вживати не більш як 150 мл фруктового соку.

В середині 1990-х років двадцятого століття Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала рекомендацію: для підтримання здоров'я і профілактики цукрового діабету, ожиріння, онкологічних і серцево-судинних захворювань людині необхідно з'їдати не менше 5 порцій овочів, фруктів і ягід в день, що складає в цілому 400-500 г.

З тих пір у багатьох країнах діють урядові програми під гаслом «5+ в день». Одна рекомендована порція становить ту кількість їжі, яка може поміститися в жмені, складеній з двох долонь. Такою порцією можна вважати одну моркву, один-два томати, змішаний салат, дві жмені ягід, наприклад, малини, ожини та чорниці, одне яблуко середнього розміру, одне-два ківі або склянка овочевого або фруктого соку.

Тепер вчені настійно рекомендують внести зміни в дану рекомендацію і виключити з неї вживання фруктових соків. Щільність енергії і вміст цукру в цьому продукті аналогічні тим показникам, які характеризують солодкі газовані напої: наприклад, 250 мл яблучного соку містять приблизно 110 кілокалорій і 26 грам цукру, а 250 мл кока-коли включає в себе 105 кілокалорій і 26,5 грам цукру.

«Розглядати фруктові соки в якості еквівалента фруктів невірно, так як склянка соку містить значно більше цукру порівняно з одним фруктом, більш того, у фруктах присутні харчові волокна, яких або немає, або їх дуже мало у фруктовому соку», - зауважив професор ендокринології Навід Саттар (Naveed Sattar), один з авторів дослідження.