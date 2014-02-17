Жирна риба - один з центральних продуктів у харчуванні вагітної жінки

Жирна морська риба повинна стати одним з центральних продуктів в харчуванні вагітної жінки - таку думку висловили експерти з Норвезького національного інституту харчування і дослідження морепродуктів, повідомляють Подробиці.

Згідно з дослідженнями, вживання жирної риби під час вагітності підвищує рівень інтелекту майбутньої дитини. У дітей, мами яких, будучи вагітними, їли більше 340 г морепродуктів щотижня, вербальні навички краще розвинені. Ефект пояснюється вмістом в рибі і морепродуктах Омега-3.

Крім того, з'ясувалося, що жінки, які мали недолік Омега-3 під час вагітності, схильні до післяпологової депресії.

Між тим, українські дієтологи вважають, що вагітній жінці для забезпечення себе і майбутнього малюка потрібною кількістю Омега-3 їсти досить приблизно 350 грам жирної риби (норвезької оселедця, сьомги, форелі, скумбрії) в тиждень. Рибу краще вживати в обід, в якості гарніру овочі з рисом або картоплею. Для поліпшення переносимості риб'ячого жиру можна використовувати сік лимона як приправу.