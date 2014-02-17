Вчені з'ясували, що вівсянка може бути шкідлива для здоров'я

Група вчених з Австралії в ході проведених досліджень встановила, що часте вживання вівсяної каші, як основної складової традиційного англійського сніданку, призводить до руйнування кісткових тканин.

На думку експертів, надмірна любов до вівсянці призводить до проблем зі здоров'ям. Причиною всьому служить фітінова кислота, що міститься в вівсяних пластівцях, повідомляє svit24.net. Кислота заважає нормальному засвоєнню кальцію організмом, який постійно вимивається з кісток і не всмоктується на належному рівні в кишечнику. В даному випадку навіть прийом різних біодобавок не зможе змінити ситуацію. Нестача кальцію призводить до того, що кістки стають більш крихкими і схильні до частих переломів і тріщин.

Учені додають, що вівсяна каша звичайно ж має свої плюси: нормалізація роботи шлунка, серцево-судинної системи і зміцнення імунітету. Проте, слід після двох тижнів вживання в їжу вівсянки вранці зробити перерву мінімум 14 днів, після якого знову можна буде включити кашу назад в раціон. Лише в цьому випадку вона не буде завдавати шкоди здоров'ю.