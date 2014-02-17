5 ранніх ознак діабету

Одним з перших ранніх ознак діабету є зайва сонливість і млявість після прийняття їжі. Взагалі, це нормальна реакція організму на надлишок вуглеводів в організмі. Тому такий стан є свого роду маркером того, що людина вживає занадто багато вуглеводів. Особливо це шкідливо при надлишку так званих «швидких» вуглеводів, що одержує організм із цукром або білим пшеничним борошном. У таких випадках краще зменшити кількість кондитерських виробів і білого хліба в раціоні, замінивши їх «повільними», більш складними вуглеводами, такими як крупи, овочі, свіжі фрукти. Бажано після їди походити 15 хвилин.

Один з тривожних симптомів - це вуглеводна спрага. Це постійне бажання вживати продукти з простими вуглеводами, що містяться в солодких напоях, цукерках, чіпсах і т.д. Вони змушують підшлункову залозу безперервно виробляти велику кількість інсуліну, що призводить до лавиноподібного падіння рівня цукру в крові. Краще замінити такі продукти горіхами, морквою або бананом.

Великим «союзником» діабету є надмірна вага. Особливо небезпечним становище стає тоді, коли після зменшення калорійності раціону, вага все одно не йде. У результаті клітини відчувають свого роду «голод», оскільки організм налаштований на збереження жирових запасів. Тільки поступове зниження ваги протягом тривалого часу з одночасним збільшенням фізичної активності допоможе подолати цю проблему.

Підвищений артеріальний тиск особливо небезпечний, коли він супроводжується ожирінням, особливо, коли жир сконцентрований у ділянці живота. У цьому разі необхідно знизити рівень холестерину в крові і зайнятися скидання зайвої ваги.

Серед людей, які страждають ожирінням, найбільша група ризику ті з них, у кого жир сконцентрований на животі. Цей жир сприяє зростанню артеріального тиску, розвитку серцево-судинних захворювань й високому рівню холестерину (чинники ЦД).

Але фахівці радять не впадати в паніку при прояві однієї з цих 5 ознак передіабетичного стану. Після консультації у лікаря, можна просто підкоригувати свою дієту, зайнятися фізкультурою і жити без діабету до 100 років.

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