Діти, над якими знущаються в школі, страждають у дорослому житті, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Pediatrics, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вони прийшли в результаті дослідження, учасниками якого стали 4297 дітей з числа учнів середньої школи.

В ході експерименту дослідники провели анкетування, в якому діти розповідали про свій психічний стан, здоров'я та про те, чи піддавалися вони нападкам з боку однолітків.

Наступною частиною дослідження стало вимірювання різних показників. Так, вченим вдалося встановити, що діти, над якими знущаються однолітки, страждають від депресії, низької самооцінки і показують незадовільні результати під час різного роду фізичної активності.

Вчені вважають, що їх психічний стан погіршує фізичний, а з часом цей взаємозв'язок лише посилюється, приводячи до аналогічних показників вже в дорослому житті.