Вітамін С захищає від інсульту

Вживання в їжу продуктів, багатих вітаміном С (апельсини, папайя, перець, брокколі, полуниця), може знизити ризик інсульту, пише Meddaily.ru з посиланням на Xinhua. Це довів експеримент з 65 добровольцями, які пережили геморагічний інсульт (розрив кровоносної судини в мозку), і з 65 здоровими людьми (контрольна група). Геморагічний інсульт менш поширений, ніж ішемічний, але він небезпечніший.

Фахівці заміряли рівень вітаміну С в крові добровольців. В цілому нормальна концентрація вітаміну фіксувалася у 41% учасників дослідження. У 45% - знижена, а у 14% - дефіцит вітаміну С. В середньому люди, які пережили інсульт, мали знижену концентрацію вітаміну С, а люди, які не стикалися з інсультом, мали нормальний рівень вітаміну.

Стефан Ваннье з Університетської лікарні Понтшэллу підкреслює: потрібно внести дефіцит вітаміну С в список факторів ризику інсульту, поряд з високим тиском, алкоголем і зайвою вагою. Відомо, що вітамін С регулює кров'яний тиск, сприяє виробленню колагену, що міститься в кістках, шкірі та інших тканинах. Раніше вітамін вже пов'язували з ризиком хвороби серця.