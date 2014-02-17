20% ліків з Індії є підробкою - ВООЗ

Американські регулюючі органи висловлюють сумніви щодо безпеки та ефективності ліків з Індії, передає Meddaily.ru з посиланням на The Альмагест. Суть у тому, що індійські компанії фабрикують результати тестування препаратів і продають підробки. Чиновники ввели заборону на імпорт декількох препаратів, які видавалися за антибіотик Cipro, знеболююче Neurontin і засіб проти акне Accutane.

Нещодавно доктор Маргарет Гамбург з Управління з продовольства і медикаментів США побувала в Індії, що дозволило їй зробити висновок: в Індії є величезні недоліки в плані якості медичної продукції декількох компаній. На сьогоднішній день Індія постачає більш як 40% рецептурних дженериків і безрецептурних ліків, присутніх на ринку США.

Загальній перевірці піддалося більш як 100 індійських компаній. Посилення контролю з боку США вже вилилося в серйозні проблеми для індійських компаній. Наприклад, сильно постраждала компанія Ranbaxy, індійський фармгігант. До речі, в минулому році вона вже мала проблеми і виплатила штраф в розмірі 500 мільйонів доларів.

Фармасектор - один з основних напрямків економіки Індії, які сприяють розвитку країни. У рік Індія експортує ліків на 15 мільярдів доларів. Але тепер ситуація може змінитися, адже, за даними ВООЗ, 20% ліків, вироблених в Індії, є підробкою. І про це знаю всі.