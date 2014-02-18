Невпевненість у собі робить людину фізично слабкою

Якщо людина в особистому і соціальному плані відчуває себе безсилою, то вона може сприймати завдання більш важкими з фізичної точки зору, пише Меддэйли.

Це довели експерименти. Спочатку вчені зібрали групу з 145 студентів. Їм представляли кілька тверджень, і потрібно було сказати, наскільки ці твердження співвідносяться з їхнім сприйняттям. Наприклад: "Я можу змусити людей мене слухати". Це повинно було оцінити, наскільки люди відчували свою силу в рамках соціальних взаємин. Потім добровольців попросили підняти коробки і припустити, скільки кожна коробка важила. Чим менше людина відчувала у собі сили, тим важче було для нього коробки.

Другий експеримент: 41 добровольцеві запропонували розташуватися в кріслі в одній з двох поз. Перша поза розцінювалася як домінуюча (одна рука розташовувалася на підлокітнику, друга - на столі поруч). Друга позиція передбачала опущені плечі і руки, затиснуті під ногами. Після цього добровольці повинні були знову оцінити вагу коробок. Виявилось, левова частка учасників переоцінювала вага коробок. Але якщо людина займала домінуючу позицію, вірніше визначала вагу.

Третій експеримент - за участі 68 добровольців. Їх просили згадати час, коли вони відчували в собі силу або відчували себе безсилими зробити щось. Знову потрібно було оцінити вагу коробок. Спогади про ситуації, коли людина відчувала себе сильною, дозволяли більш точно визначити вагу коробок. Ймовірно, відчуття безпорадності робило фізичні задачі більш складними в свідомості людини. Таким чином організм, мабуть, намагався захистити ту малу кількість сил, яка в нього була.