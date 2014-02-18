Навколо нас існує мінімум 11 токсинів, які шкодять мозку

Доктор Філіп Ландриган з Медичної школи Маунт Синай зазначає: тільки в США розповсюджена більш як 80000 промислових хімікатів. І їх ніколи не перевіряли на токсичність з точки зору впливу на плід дитини, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Фахівець закликає ввести тестування хімікатів, що вже існують, і тих, що тільки готуються вийти на ринок. Причому, левова частка відповідальності повинна лягти на плечі виробників.

У 2006 році був оприлюднений список з п'яти промислових хімікатів, які діють як нейротоксини на стадії розвитку мозку у плода. У список входили свинець, метилртуть, поліхлоровані біфеніли, миш'як і толуол. Тепер же сюди додалися ще шість: марганець, фтор, хлорпірифос та ДДТ (пестицид), розчинник тетрахлоретилен і полібромдіфеніловие ефіри (антипірени).

Наприклад, марганець пов'язаний із зменшенням інтелектуальної активності і з проблемами з руховими навичками. Розчинники сприяють розвитку гіперактивності і агресивної поведінки. У свою чергу, деякі типи пестицидів провокують відставання в когнітивному розвитку.