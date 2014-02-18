Кава знижує ризик розвитку діабету

Вживання кави знижує ризик розвитку діабету другого типу, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Diabetes Care, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вони прийшли, провівши мета-аналіз даних, отриманих в результаті 28 досліджень, вони так чи інакше вивчали взаємозв'язок між діабетом і кавою.

Більше того, з'ясувалося, що ризик розвитку захворювання знижує помірне вживання як звичайної кави, так і кави без кофеїну.

В цілому в цих 28 дослідженнях взяли участь понад 1,1 млн осіб, в тому числі і ті, хто страждає від діабету другого типу.