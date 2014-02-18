Комп'ютерні ігри можуть сприяти поліпшенню зору і зіркості, довели американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Current Biology, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вони прийшли після того, як розробили спеціальний додаток для iPad, суть якого полягає в перегляді візерункових зображень, створених з урахуванням роботи нейронів у зоровій корі головного мозку. Згодом узори ставали менш явними, і людині було необхідно докладати все більше зусиль, щоб побачити їх.

Зокрема, перегляд подібних зображень гравцями в бейсбол призвів до того, що відбувалася стимуляція зорової кори. Через кілька тижнів після початку використання програми всі учасники експерименту пройшли обстеження: вчені помітили, що у всіх добровольців покращився зір, а деякі з них продемонстрували результати, що перевищують звичайні норми в три рази.