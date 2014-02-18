Препарат для лікування епілепсії ефективно долає алкогольну залежність

Метою вчених була оцінка ефективності та безпеки використання топірамату для зниження інтенсивності алкоголізації (скорочення обсягів споживаного алкоголю).

У дослідженні взяли участь 138 добровольців (62,3% - чоловіки), які були розподілені на групи за характером терапії. Перша група протягом 12 тижнів отримувала топірамат (200 мг на день), другій групі давали плацебо. Також всім учасникам були надані рекомендації по методикам відмови від алкоголю.

Після завершення 12-тижневого терміну дослідження, вчені констатували, що топірамат у п'ять разів знижує кількість споживаного алкоголю і збільшує кількість днів утримання від нього. Автори роботи відзначили, що у пацієнтів знизився рівень гамма - глутаміл транспептидази, підвищений вміст якої свідчить про жирове переродженнія печінки алкогольного генезу.

Раніше вчені з Мерілендського університету довели, що топірамат може допомогти пацієнтам з кокаїновою залежністю: у них було більше днів у тижні без вживання кокаїну, ніж у плацебо-групі.

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