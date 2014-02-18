Травми голови і шиї втричі збільшують ризик інсульту

Ушкодження голови і шиї втричі підвищують ризик розвитку інсульту серед пацієнтів у віці до 50 років, кажуть вчені зі США, праця яких представлена на Міжнародній конференції з проблем інсультів (American Stroke association's International Stroke Conference 2014).

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско вивчили медичні дані 1,3 мільйона пацієнтів молодше 50 років, які отримували екстрену допомогу у травматологічних відділеннях. Приблизно 11 осіб з кожної сотні тисяч переживали інсульт протягом чотирьох тижнів після травми. Щомісяця в США відвідують травмпункти близько 2 мільйонів осіб, і, за підрахунками авторів, 214 людей молодого та зрілого віку переживають ішемічний інсульт після травми.

Середній вік пацієнтів травмпунктів, які пережили інсульт, склав 37 років. За словами авторів, однією з причин інсульту після травми може бути розрив головних або шийних кровоносних судин, що може призвести до їх закупорювання. "Наші висновки важливі, оскільки інсульту після травми можна запобігти", - говорить доктор Христина Фокс, доцент кафедри неврології Каліфорнійського університету.

Якщо розрив судини виявити безпосередньо у момент надходження в травматологію, пацієнту можна допомогти протитромбозними препаратами. У поточному дослідженні, у 10% інсультників були подібні розриви судин, але далеко не всі з них були обстежені до того інсульту.

Автори відзначають, що розглядали випадки інсульту серед широкого числа пацієнтів травмпунктів. У наступній роботі вчені планують звузити коло до конкретних ситуацій, наприклад, дорожніх аварій та розглянути певні типи ушкоджень, зокрема, перелом хребта.

РИА Новости