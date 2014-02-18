Американські вчені вперше виростили людські легені в лабораторних умовах

Американським вченим з Університету штату Техас вперше вдалося виростити в лабораторних умовах людські легені. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

За їх даними, для експериментів, які проводилися в місті Галвестон (штат Техас), дослідники використовували пошкоджені і непридатні для трансплантації легені двох дітей, які загинули в результаті нещасного випадку. Один з органів вони обробили таким чином, що від нього залишився лише "кістяк" зі сполучної тканини. На нього було нанесено клітинний матеріал з других легенів. Далі досвідчений зразок помістили в живильний розчин. Приблизно через місяць вчені зафіксували, що клітини почали розмножуватися, і незабаром орган виріс до нормальних розмірів. Після цього, експеримент був проведений повторно.

"Нам знадобився рік, аби впевнитися, що ми все зробили правильно, - підкреслила один з дослідників Джоан Ніколс. - Це просто неймовірно. Все це було лише науковою фантастикою, а тепер стало науковим фактом". На її думку, вирощені подібним чином легені можна буде використовувати для трансплантації вже приблизно через 12 років. "Мої студенти будуть робити це", - впевнена дослідниця.

Штучно вирощені легені виглядають майже як справжні, тільки трохи м'якіші та відрізняються насиченим рожевим кольором. Планується, що в найближчі два роки вчені спробують пересадити їх свиням. Як відзначають дослідники, даний метод вирощування органів був розроблений в 2010 році і відпрацьовувався спочатку на легенях щурів.