Погана погода сприяє працездатності - дослідження

За даними вчених, за похмурої погоди продуктивність праці значно підвищується, а за сонячної, навпаки, знижується, пише www.open.by.

Вчені пояснюють результати тим, що коли на вулиці погана погода, працівники, як правило, не схильні віддаватися мріям про прогулянки і більше зосереджені на своїх обов'язках. Під час же ясної погоди більшість людей підсвідомо не хоче працювати і прагне відпочити протягом свого робочого часу. Крім того, в сонячні дні працівники менше схильні затримуватися на робочому місці, щоб доробити почате, і швидше поспішають покинути роботу, щоб вийти на свіже повітря.