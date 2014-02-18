Чому люди пам'ятають свої сни

У процесі дослідження нейробіологи визначили дві великі групи добровольців. В одній з них - люди, які, принаймні, п'ять-шість разів на тиждень чітко пам'ятали свої сновидіння. В іншу групу потрапили ті, хто міг згадати свої сни в середньому два рази за місяць.

З'ясувалося, що у тих, хто добре пам'ятає сни, у двох частинах кори мозку є підвищена спонтанна активність. Перша з виявлених томографією областей зазвичай відноситься до середньої префронтальної кори - даний відділ пов'язаний з вищими функціями мозку, такими, наприклад, як прийняття рішень і абстрактне мислення. Друга активна частина відноситься до ділянки, що з'єднує тім'яну і скроневу кору; раніше було показано, що його робота пов'язана з концентрацією уваги.

На думку науковців, різниця в активності таких ділянок може цілком пояснити, чому людина, схильна запам'ятовувати сновидіння, значно частіше прокидається за ніч. Її мозок періодично функціонує у більш активному, «денному» режимі, що дає можливість запам'ятовувати сновидіння.

www.med2.ru