Новітній метод діагностики виявляє онкологію на ранній стадії
14:43, 18 лютого 2014Зарубіжні новини
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Фахівці розробили новий метод лазерної нанодіагностики сечі для того, щоб була можливість розпізнати онкологічні захворювання на ранній стадії. Про це повідомив російський професор Володимир Меледин
Думка провести такі дослідження з'явилася в результаті аналізу швидкості осадження еритроцитів крові, в якому вимірюються гідродинамічні розміри пов'язаних білків. Розміри можуть бути виміряні за допомогою лазерного спектрометра, але не в плазмі крові, а в сечі, тому що наночастинки безперешкодно переміщуються в будь-якій рідині.
Наголошується, що дослідження проводилися спільно з міською клінічною лікарнею №1 Новосибірська, де був зроблений аналіз сечі декількох сотень уроонкологічних пацієнтів. Вчені розповіли, що основними перевагами нового методу є оперативність (на нього йде всього лише одна хвилина), простота і неінвазивність (для виконання не потрібно проникати в людський організм).
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