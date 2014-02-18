Товариські люди зберігають когнітивні здібності навіть у старості





Було проведено дослідження, присвячене розвитку особистості протягом життя. Сюди включалися зміни, стабільність і траєкторія, по якій шикувалися ключові особливості особистості у міру дорослішання людини.

Виявилося, що протягом життя різні риси, то виходили на перший план, то відступали в тінь. Наприклад, більшість дорослих демонстрували хорошу фізичну і розумову форму. При цьому за життя вони займалися приємними речами, підтримували широкі соціальні зв'язки у найостаннішій частині життя.

Вчені не раз доводили, що соціальна активність дозволяє літнім людям зберегти здоров'я, зокрема, й психічне. Деякі експерти з цієї причини радять після виходу на пенсію почати пошуки нової роботи або знайти собі серйозне захоплення, щоб не знижувати рівень активності.

Меддэйли