Товариські люди зберігають когнітивні здібності навіть у старості

16:11, 18 лютого 2014
Зарубіжні новини
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Співробітники Північно-західного Університету говорять про те, що особистяості людини впливають на його когнітивний статус в старості. Професор Деніел К. Мрожек переконаний: за характером можна передбачити стан здоров'я, добробут і тривалість життя

женщина, менопауза / koleco.kiev.ua


 

Було проведено дослідження, присвячене розвитку особистості протягом життя. Сюди включалися зміни, стабільність і траєкторія, по якій шикувалися ключові особливості особистості у міру дорослішання людини.

Виявилося, що протягом життя різні риси, то виходили на перший план, то відступали в тінь. Наприклад, більшість дорослих демонстрували хорошу фізичну і розумову форму. При цьому за життя вони займалися приємними речами, підтримували широкі соціальні зв'язки у найостаннішій частині життя.

Вчені не раз доводили, що соціальна активність дозволяє літнім людям зберегти здоров'я, зокрема, й психічне. Деякі експерти з цієї причини радять після виходу на пенсію почати пошуки нової роботи або знайти собі серйозне захоплення, щоб не знижувати рівень активності.

Меддэйли

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