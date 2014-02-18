Спортивні вболівальники ризикують "отримати" ожиріння

Група французьких дослідників з бізнес-школи INSEAD перевірила, як впливає програш улюбленої команди на харчові пристрасті любителів спортивних видовищ. Результати показали, що в ті моменти, коли команда програє, вболівальники схильні до вживання нездорової їжі, пише Zdr.ru.

Програш примушує з'їсти на 10% калорій більше, в тому числі на 16% більше насичених жирів, порівняно зі звичайним раціоном. У той же час, якщо команда виграє, то любителі спортивних видовищ вживають насичених жирів на 9% і на 5% калорій менше, в порівнянні з повсякденним меню.

Така тенденція спостерігається не тільки у найзапекліших фанатів, але і тих, хто не є великим шанувальником спортивних змагань.

Коментуючи отримані дані, вчені попереджають відданих вболівальників про дотримання принципів правильного харчування, адже багаторічна відданість команді-невдасі здатна привести до ожиріння.