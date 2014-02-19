Корисні властивості апельсина

Наукові журналісти порталу Medical News Today опублікували добірку досліджень про сприятливі ефекти апельсинів. На їхню думку, в традиційній формулі «з'їдати яблуко в день» цей фрукт можна сміливо замінити на апельсин, пише Zdr.ru.

Єдиний апельсин повністю задовольняє денну потребу у вітаміні C. Ми звикли асоціювати його з імунітетом. Однак, за даними сучасних досліджень, в першу чергу вітамін С необхідний для синтезу колагену, а значить - підтримання здоров'я шкіри і кровоносних судин. Разом з різними антиоксидантами, які також містяться в апельсинах, вітамін С допомагає захистити шкіру від шкідливого впливу сонця, уповільнює утворення зморшок і робить шкіру пружною і гладкою.

Крім того, в апельсинах міститься холін, або вітамін В4. У невеликих кількостях наш організм може синтезувати його самостійно, але ми повинні отримувати його з їжею. В організмі холін використовується для синтезу цілого ряду найважливіших сполук, і необхідний для передачі нервових імпульсів, будівництва клітинних мембран, правильного жирового обміну, а також знижує хронічне запалення.

Апельсини також багаті харчовими волокнами і калієм, містить вітамін B6, рибофлавін, ніацин, фолати, пантотенову кислоту, фосфор, магній, мідь, селен... Дієтологи вважають, що регулярне вживання апельсинів може знизити ризик інфаркту, інсульту і навіть раку. Так що, якщо у вас немає алергії - не забудьте купити оранжевих фруктів собі на сніданок!