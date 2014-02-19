Виявили біомаркер депресії - підвищений рівень кортизолу

Американським вченим вперше вдалося виявити біомаркер клінічної депресії, повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі PNAS, пише Gazeta.ru.

Їм вдалося це зробити в ході експерименту, в рамках якого вони виміряли рівень гормону стресу кортизолу майже у 2 тис. підлітків впродовж певних часових відрізків і через рік після першого виміру.

Таким чином, дослідники змогли сформулювати біомаркер клінічної депресії - підвищений рівень кортизолу і симптоми, які виявляються за допомогою звичайних психологічних тестів.