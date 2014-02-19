Виявили біомаркер депресії - підвищений рівень кортизолу
10:17, 19 лютого 2014Зарубіжні новини
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Вченим вдалося це встановити в ході експерименту, в рамках якого вони виміряли рівень гормону стресу кортизолу майже у 2 тис. підлітків
Фото: ikra-studio.com
Американським вченим вперше вдалося виявити біомаркер клінічної депресії, повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі PNAS, пише Gazeta.ru.
Їм вдалося це зробити в ході експерименту, в рамках якого вони виміряли рівень гормону стресу кортизолу майже у 2 тис. підлітків впродовж певних часових відрізків і через рік після першого виміру.
Таким чином, дослідники змогли сформулювати біомаркер клінічної депресії - підвищений рівень кортизолу і симптоми, які виявляються за допомогою звичайних психологічних тестів.
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