В людському оці знайшли новий шар і причину глаукоми

Британські вчені знайшли в людському оці новий шар і причину виникнення глаукоми, повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі British Journal of Ophthalmology, повідомляє Gazeta.ru.

Новий шар, названий шаром Дуа в честь професора Харминдера Дуа, що його, власне, і відкрив.

Цей шар знаходиться в рогівці і являє собою клиноподібну смугу тканини сітчастої структури. На думку дослідників, він відповідає за зволоження ока в цілому. Вчені припускають, що пошкодження цього шару є причиною виникнення глаукоми.