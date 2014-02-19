В людському оці знайшли новий шар і причину глаукоми
11:08, 19 лютого 2014Зарубіжні новини
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Цей шар знаходиться в рогівці і являє собою клиноподібну смугу тканини сітчастої структури
Британські вчені знайшли в людському оці новий шар і причину виникнення глаукоми, повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі British Journal of Ophthalmology, повідомляє Gazeta.ru.
Новий шар, названий шаром Дуа в честь професора Харминдера Дуа, що його, власне, і відкрив.
Цей шар знаходиться в рогівці і являє собою клиноподібну смугу тканини сітчастої структури. На думку дослідників, він відповідає за зволоження ока в цілому. Вчені припускають, що пошкодження цього шару є причиною виникнення глаукоми.
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