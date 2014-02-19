Наночастинки моментально прибирають наслідки серцевого нападу

Маленькі намистини, що складаються з молочно-гліколевої кислоти, які вводяться прямо в кровотік, можуть позбавити організм від пошкоджень, викликаних серцевим нападом, заявляють фахівці Північно-західного університету і Університету Сіднея. Ці частинки покликані боротися з процесом рубцювання, тим самим скорочуючи ризик розвитку серцевої недостатності, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Частки потрібно вводити протягом 24 годин після нападу. Вони працюють, впливаючи на запальні клітини-моноцити. Даний тип клітин виробляється у великій кількості імунною системою в умовах стресу серцевого нападу. Вони гальмують подальші руйнування, посилюючи приплив крові до ушкодженої зони і не даючи тканинам відмерти.

Експеримент з гризунами показав: частки дозволяли скоротити кількість і розмір зон рубцювання після серцевого нападу на 50% при моментальному введенні. А здатність серця переганяти кров посилювалася. Методику можуть почати тестувати на людях в найближчі два роки.