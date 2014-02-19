Як виявити дітей, схильних до ожиріння

Також було встановлено: 10-річні діти зі слабкою відповіддю насичення (рідше припиняли їсти, коли вже наїдалися) генетично виявлялися схильні до ожиріння. Дослідники використовували дані близнюків однієї статі, які мали різні показники насичення і сили реакції на їжу (бажання їсти, коли дитина відчуває запах або бачить смачну їжу).

В результаті дитина, що мала велику силу реакції та менші показники насичення, росла швидше за брата. У віці 15 місяців це виливалося в те, що вага першої дитини була приблизно на кілограм більше. Професор Джейн Вардл з дослідницького центру при Університетському коледжі Лондона підкреслює: ожиріння - одна з основних проблем в педіатрії.

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