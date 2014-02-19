Фізична активність впливає на тривалість життя

Співробітники Астонського університету виявили можливий молекулярний зв'язок між ірисином (гормоном, що вивільняють м'язи після фізичного навантаження) та процесом старіння, пише Меддэйли.

Ірисин здатний перепрограмувати жирові клітини, змусивши їх витрачати енергію, а не запасати. Це прискорює метаболізм, захищаючи від ожиріння і діабету 2-го типу. Тепер же лікар Джеймс Браун і його колеги з Астонського університету довели зв'язок між концентрацією ірисина і довжини теломерів (кінцевих ділянок хромосом, що скорочуються в міру старіння).

Учений з'ясував: люди з найвищою концентрацією ірисина мали довші теломери. З цієї точки зору, критично важливо зберігати фізичну активність протягом усього життя. Також було не раз доведено, що тренування здатні побороти процес розумової і фізичної деградації, пов'язаною зі старінням.