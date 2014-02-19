Американські вчені розробили метод боротьби з раковими пухлинами, який змушує ракові клітини мігрувати в ті ділянки тіла, в яких з ними легше і безпечніше боротися, пише ВВС.

Група дослідників Технологічного інституту штату Джорджія розробила особливо тонкий тип нановолокон, які притягують до себе ракові клітини.

Дослідження на тваринах показали, що ракові пухлини мозку зменшуються після того, як ракові клітини починають зміщуватися цими волокнами.

Предметом дослідження були типи раку мозку, що тяжко піддаються лікуванню - гліобастоми, які мають тенденцію поширюватися в мозку.

Ракові клітини переміщуються по нервових волокнах і кров'яним судинам по мірі розповсюдження в мозку.

Нановолокна, описані в публікації в журналі Nature Materials, імітують такі шляхи поширення ракових клітин.

"Ракові клітини зазвичай прикріплюються до таких природнимх структур і пересуваються по них як по монорельсу в інші ділянки мозку, - розповідає один з учасників цього дослідження, професор Раві Белламконда. - Ми надаємо їм для цього альтернативні шляхи з штучних волокон, і таким чином отримуємо можливість перенаправити їх у бажане місце".

Лабораторні дослідження показали, що за допомогою такої "монорельсової дороги" можуть спрямовуватися різні типи ракових клітин.