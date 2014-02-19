Люди товстішають через холод, вважають британські вчені

В ході останніх досліджень британські учені зробили висновок, що причиною ожиріння може стати холодний клімат. Першопричиною ожиріння є благотворні умови для розвитку двох видів кишкових бактерій - Firmicutes і Bacteroidetes. При цьому, у людей із зайвою вагою бактерій першого виду набагато більше, ніж другого. Обстеживши більш як тисячу жителів 23 країн, дослідники зробили висновок, що у жителів максимально віддалених від екватора регіонів, бактерій Firmicutes завжди більше, пише Scienceblog.ru.

Коментуючи це дослідження, вчені посилаються на спрацьовування у жителів Півночі захисних механізмів: адаптуючись до умов холоду, тіло починає довільно нарощувати свою масу. Британці встановили, що причиною ожиріння у мешканців холодних регіонів, в більшості своїй, є кишкові мікроби.

Один з авторів дослідження Таіші Сузукі бачить в отриманих результатах пояснення відмінностей поняття «здорової мікрофлори» у жителів різних регіонів. Більш ранні дослідження американських вчених теж виявили схильність до ожиріння у мишей у випадках переважання в їх кишечнику бактерій Firmicutes. При цьому, щоб викликати ожиріння гризуна, в його організм достатньо було ввести «донорські» бактерії Firmicutes.