Стрес закладає основу для змін у психіці

Фахівці зі Сполучених Штатів Америки виявили, що хронічний стрес може викликати довготривалі зміни в головному мозку. Імовірно, це пояснює те, що люди, які страждають від постійних стресів, більш схильні до проблем психічного характеру, наприклад, до розладів настрою і до тривожності.

Проведені експерименти показали, що хронічний стрес сприяє зменшенню кількості нейронів і породжує більше мієлінопродукуючих клітин. Цей процес призводить до надлишку білої речовини -мієліна - в деяких областях головного мозку, що сприяє порушенню крихкого балансу.

Увагу вчених було зосереджено на вивченні нервових стовбурових клітин гіпокампу. Дослідження дозволили виявити, що стрес змушує стовбурові клітини в гіпокампі перетворюватися на інший тип гліальних клітин - олігодендроцити. Саме вони виробляють мієлін - оболонку нервових волокон.

Результати досліджень показали, що ключова роль олігодендроцитів - у тривалих і незворотніх змінах у мозку, які можуть створити сприятливий грунт для розвитку психічних проблем в майбутньому.

mednovelty.ru