Сніданок - час, коли людина має найкращий настрій

Це показав аналіз Корнельського університету, який торкнувся понад півмільярда повідомлень в Twitter з різних куточків світу (всього 84 країни). Виявилося, після сніданку з кожною годиною настрій погіршується, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Новий сплеск гарного настрою настає ввечері.

Не дивно, що люди краще себе почувають і на вихідних. Отже, стрес і напруженість від роботи негативно позначаються на настрої людини. Плюс, відіграє важливу роль робота "внутрішнього " годинника". На вихідних позитивний ефект спостерігається в середньому на 1,5 години пізніше, оскільки сама людина встає пізніше.

Гарний настрій з ранку обумовлено тим, що організм після сну відчуває себе оновленим. На вихідних він може прокидатися, коли вважає за потрібне, а не по будильнику. Потреба уві сні, що виникає протягом дня, негативно позначається на настрої людини.

Аналіз повідомлень в соцмережі проводився на основі позитивно і негативно забарвлених слів. Притому, враховувався час публікації. З'ясувалося, що зроблені висновки універсальні і не залежать ні від культурних, ні від релігійних норм, як і від географії. Фахівці радять уникати протягом робочого дня агресивних або песимістично налаштованих колег, а також просити додатковий час на виконання завдання, відмовившись від робочих подвигів. Головне - збереження позитивного настрою.