У людей в стресовому стані частіше болить голова

У людей, які знаходяться в стресовому стані, частіше болить голова, заявили американські вчені в ході щорічної конференції Американської академії неврології, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вони дійшли в ході дослідження, учасниками якого стали близько 5 тисяч осіб у віці від 20 до 70 років.

Виявилося, що люди, які страждають від різних видів головного болю, відчувають біль достовірно частіше, коли перебувають у стресовому стані. Чим сильніший стрес, тим частіші епізоди головного болю.