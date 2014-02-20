Хронічний нежить пов'язаний із зайвою вагою

Вчені з Вроцлавського університету (Польща) виявили, що у чоловіків з надмірною вагою більше потенційно патогенних назальних бактерій порівняно з особами, які перебувають у хорошій фізичній формі. Результати дослідження, що показали зв'язок між індексом маси тіла і бактеріальною колонізацією порожнини носа, опубліковані в журналі American Journal of Human Biology, пише Medportal.ru.

За словами провідного автора роботи Богуслава Павловскі (Boguslaw Pawlowski), привабливі риси людей дійсно можуть вказувати на гарний стан їх репродуктивного здоров'я.

Дослідники проаналізували вплив ваги на утримання умовно патогенних бактерій в носових пазухах. В експерименті взяли участь 103 здорові жінки і 90 здорових чоловіків, чий середній вік становив приблизно 22 роки. Випробовуваних попросили оцінити свій зріст і вагу, виміряли коло їх талії і стегон і взяли мазки з носа і горла, які виявили близько шести видів потенційно патогенних видів бактерій, у тому числі золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus).

Згідно з результатами дослідження, у чоловіків, у носових пазухах яких були виявлені умовно патогенні бактерії, був більш високий індекс маси тіла, тоді як у жінок не було виявлено даного взаємозв'язку.

«Це одна з перших спроб вивчити вага і фізичну привабливість молодих людей у зв'язку з бактеріальною колонізацією порожнини носа, - процитував Medical Xpress слова професора Павловські. - Результати підтвердили нашу гіпотезу, але тільки серед чоловіків».