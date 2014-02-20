Європа оновила список небезпечних ліків

В даний час до нього додано ще 68 препаратів, у яких «співвідношення ризик-користь коливається в бік ризику у всіх клінічних випадках, для яких ці засоби показані».

Серед препаратів, які мають більший ризик «непропорційний до переваг, які вони надають» вказано стронцію ранелат. Це ліки використовують у лікуванні остеопорозу з високим ризиком переломів, проте воно може привести до серйозних неврологічних і серцево-судинних захворювань, які загрожують смертю.

Європейське агентство з лікарських засобів також рекомендувало з обережністю призначати хінін, який давно використовується для лікування нападів малярії, але в той же час він для хворих є ризик щодо розвитку серйозних і навіть летальних побічних ефектів, серед яких - тяжкі анафілактичні реакції (алергічні реакції), гематологічні порушення.

Деякі препарати, які призначають пацієнтам з хворобою Альцгеймера, проявляючи «мінімальну і короткочасну ефективність», одночасно піддають хворим серйозним побічним ефектам, таким як гепатит. Найбільш небезпечні такі ліки в комбінації з іншими препаратами.

Журнал також опублікував рекомендації експертів перевести деякі рецептурні засоби в розряд таикх, що відпускаються за рецептом. Серед них - домперидон, який застосовують для лікування печії.

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