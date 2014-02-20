Тестостерон уповільнює розвиток мовлення у хлопчиків

Про причини цього феномену йдеться в статті, яка опублікованій в журналі International Journal of Language & Communication.

Під час дослідження фахівці спостерігали за понад десятьма тисячами дітей досягли 3-5 річного віку. Всіх учасників експерименту розділили на три групи. У першій групі виявилися діти, які мають постійні проблеми з мовленням. У другій -діти з тимчасовими труднощами: ті, у яких затримка мовного розвитку спостерігалася тільки в трирічному віці. І в останню групу потрапили діти, у яких подібні порушення виявилися тільки в п'ять років.

Аналізуючи результати дослідження, вчені прийшли до висновку, що хлопчики складали більшість в першій і в другій групах. Дослідники пояснили це тим, що ембріон чоловічої біологічно більшою мірою схильний до порушення розвитку мовлення. Це взаємопов'язане з рівнем чоловічого гормону - тестостероном. В цілях встановлення цього факту, вчені взяли зразки навколоплідною рідини вагітних жінок і зробили аналіз на вміст у ній тестостерону. Як стверджують дослідники, цей гормон призводить до розвитку розлади мовлення та аутизму у дітей.

На думку вчених, не тільки гормони можуть призвести до проблем з мовленням. Результати дослідження показали, що генетика в цьому питанні теж має важливе значення. Так, якщо у батьків є проблеми з читанням і письмом, то це виступає основним чинником ризику для пізнішого розвитку дитини.

Згідно з раніше проведеним дослідження вченими з США було зроблено ще одне відкриття, яке пов'язане з впливом тестостерону на організм чоловіків. Американці дізналися, що цей гормон робить чоловіків чеснішими.

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