Колискові, виконувані матір'ю, зміцнюють здоров'я дитини

Педіатри випробували соску, яка пов'язана з програвачем (на ньому відтворюється запис голосу матері, яка співає колискову). Ця система дозволяє недоношеним дітям швидше набирати вагу і краще їсти, пише Meddaily.ru з посиланням на Reuters.

Відомо: діти, які не можуть самі їсти, змушені перебувати у відділенні інтенсивної терапії і харчуватися через трубку. Зазвичай таким дітям дають соску, щоб ті могли практикувати смоктальний рефлекс. При цьому є дані про те, що діти добре реагують на деяку музику, а голос матері здатний підвищити стабільність росту, роботи легень, серця, поліпшити сон.

Доктор Наталі Метр з Дитячого госпіталю Вандербільт досліджувала приблизно 100 недоношених дітей, які з'явилися на 34-36 тижні. Левова частка з них харчувалася через трубку. Всім дітям давали соску, можливість випробувати прямий контакт з людиною (шкіра до шкіри). Впроваджувалося грудне вигодовування. Але 50% дітей також по 15 хвилин в день пробували смоктати соску з сенсором, який автоматично включає запис голосу матері, коли дитина починала смоктати.

В результаті діти в обох групах за п'ять днів набрали приблизно однаково. Але діти, які смоктали особливі соски, їли швидше, коли була така можливість. Вони випивали 2 мл молока в хвилину в порівнянні з менш 1 миллилитром в контрольній групі. "Розумні соски" дозволяли частіше відмовлятися від трубки (6,5 рази в день проти 4 разів в контрольній групі). Коли це відбувалося, діти з'їдали майже в два рази більше. Вони проводили в середньому 31 день з трубкою (решта - 38).